"Temos tido alguns problemas relacionados com as trotinetes a motor, no sentido em que os utilizadores ainda as encaram como um brinquedo", salientou a subcomissária, anotando que a PSP deve "garantir que a circulação na estrada não é uma anarquia".



Para Cátia Moura, as trotinetes são uma nova solução de mobilidade, um complemento ao transporte público e uma nova realidade que tem levantado várias questões, como a regulação.



"É um setor que tem de ser regulado e é para isso que trabalhamos todos em conjunto [Câmara Municipal de Lisboa e autoridades]. Há pouco amadurecimento sobre a questão das trotinetes e das bicicletas", disse, reiterando a importância de os utilizadores perceberem de que se trata de um meio de transporte, que exige a mesma responsabilidade da condução de um carro.



Segundo a polícia, desde o início do ano, já foram contabilizados 30 acidentes envolvendo trotinetes.



Por seu lado, a responsável da Bird em Portugal, Haya Doudri, considerou que Câmara de Lisboa é inovadora no campo dos estacionamentos para trotinetes e bicicletas.



"Na Europa e nos Estados Unidos da América não vimos uma câmara tão boa como a de Lisboa", indicou, lembrando que a cidade teve a iniciativa de disponibilizar cerca de 2% do estacionamento para trotinetes e bicicletas.



Haya Doudri explicou que a plataforma de micromobilidade Bird tem experiência de três meses em Lisboa, referindo que ainda não tem dados sobre o uso de trotinetes na capital portuguesa, usando Paris como exemplo.



"Em Paris, vimos que mais de 70% dos cidadãos locais usam trotinetes para ir e voltar do trabalho. Mais de 30% complementam com o transporte público", disse a responsável.



Segundo Câmara Municipal de Lisboa, estão previstas duas empreitadas em conjunto com a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) para a criação de mais 500 estacionamentos para trotinetes, tendo como objetivo atingir 1.500 no centro da cidade. Atualmente, existem 600 lugares disponíveis para aparcar este tipo de veículos.



JML // MLM

