A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu 75 armas dentro ou junto das escolas no ano letivo 2021/2022, além de ter registado outras 2.200 ocorrências de origem criminal, avança o Jornal de Notícias.







As ocorrências foram registadas no âmbito do programa Escola Segura. Das 2.316 ocorrências de natureza criminaldetetadas, 1.100 referem-se a ofensas corporais (contra 978 no ano letivo anterior), 717 a injúrias (contra 666) e 78 a roubos (73 no ano anterior). Quanto às armas foram apreendidas 75, o que corresponde a mais 20 do que no ano letivo anterior.O diário refere ainda que os polícias da Escola Segura realizaram 9.874 ações de sensibilização junto de alunos, professores e auxiliares e 3.890 contactos individuais de prevenção criminal.