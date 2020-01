A PSP abriu um inquérito na sequência das agressões relatadas por uma mulher negra na Amadora, na noite de domingo. Fonte oficial da PSP confirmou à SÁBADO a abertura de um processo interno de averiguações, a par do processo criminal.

Esta terça-feira, a associação SOS Racismo pediu a suspensão imediata do agente envolvido nas agressões. Porém, fonte da PSP atribuiu a decisão às competências do diretor nacional da polícia, acrescentando que se aplica em caso de situações muito graves ou quando a manutenção da ligação funcional (atividade diária do agente) se manifesta inconveniente para a proteção das vítimas ou para o desenrolar da investigação.

Quanto ao término do processo de averiguações, não há estimativa de quando poderá terminar. A primeira fase passa por questionar o hospital onde o agente e a mulher foram assistidos – o hospital Amadora-Sintra – sobre o conteúdo das fichas médicas. A informação contida nas mesmas será comparada com os depoimentos.

A vítima terá que se apresentar quarta-feira no Tribunal da Amadora. Nas redes sociais, foram divulgados vários vídeos de Cláudia Simões com a cara inchada e a sangrar, bem como do polícia a manietá-la. Simões acusa o agente que a interpelou na Amadora de lhe ter feito um mata-leão e de a ter feito cair, e vários agentes de a terem agredido dentro da viatura usada para a transportar para a esquadra. Antes, passaram pelo hospital. Tudo começou porque Cláudia Simões terá entrado num autocarro da Vimeca com a filha, que não tinha o passe consigo, dizendo ao motorista que apresentaria o documento quando chegasse ao destino onde estaria alguém à sua espera.

Segundo a PSP, Claúdia Simões recusava-se a "proceder ao pagamento da utilização do transporte da sua filha" e é acusada de ameaçar e injuriar o agente. "A cidadã, de imediato e sem que nada o fizesse prever, mostrou-se agressiva perante a iniciativa do Polícia em tentar dialogar, tendo por diversas vezes empurrado o Polícia com violência, motivo pelo qual lhe foi dada voz de detenção", pode ler-se no comunicado. "A partir desse momento, alguns outros cidadãos que se encontravam no interior do transporte público tentaram impedir a ação policial, nomeadamente pontapeando e empurrando o Polícia."