Manuel Augusto Magina da Silva foi nomeado para o cargo de diretor nacional da Polícia de Segurança Pública ( PSP ), anunciou esta quarta-feira o Ministério da Administração Interna em comunicado à redações. Magina Silva sucede a Luís Farinha no cargo, após este ter terminado o mandato de três anos.

Segundo o comunicado, o novo diretor tem 54 anos e exercia, desde 3 de agosto de 2015, as funções de Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP. É licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) e concluiu o Curso de Operações Especiais, o Curso de Direção e Estratégia Policial e o Curso de Auditor de Defesa Nacional.



Enquanto diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança exerceu o comando estratégico de diversas operações policiais complexas relacionadas com a gestão da segurança de grandes eventos desportivos e manifestações com dimensão nacional.



No ano passado, Magina Silva viu-se envolvido num escândalo de violência doméstica, após a mulher de um colega seu, a vítima, ter afirmado que ele sabia dos abusos. Na altura, Magina Silva era chefe do agressor. Viria depois a esclarecer o caso ao afirmar que le foi transmitido que existia "um clima tenso e desavenças entre ambos, sem referir a existência de atos de agressão e muito menos ameaças com armas de fogo ou outras circunstâncias que lhe permitissem aperceber-se do grave e repugnante quadro de violência doméstica traçado pela peça jornalística".

Magina Silva herda agora a responsabilidade de lidar com a ascenção do Movimento Zero,dentro das forças armadas, um movimento que surgiu quando Luís Farinha estava no comando.Atualmente, a atividade doA cerimónia de tomada de posse do novo diretor nacional da PSP está marcada para o próximo dia 3 de fevereiro, pelas 17h30, no Ministério da Administração Interna.