SOS Racismo exige suspensão de agente que terá agredido mulher na Amadora

Mulher diz ter sido espancada pela PSP. Polícia nega Cláudia Simões e a filha Vitória entraram no autocarro 163 na paragem junto ao centro comercial Babilónia, na Amadora, por volta das nove da noite, no passado domingo.

A associação SOS Racismo afirmou esta terça-feira em comunicado que vai exigir que "sejam apuradas cabalmente todas as responsabilidades" no caso da mulher que terá sido agredida após problemas num autocarro da Vimeca e que o agente eu causa seja "imediatamente suspenso" e "levado a tribunal para que se faça justiça"."Testemunhámos de viva voz e confirmámos presencialmente as marcas de violência contra a cidadã Cláudia Regina Mateus Simões", aponta o comunicado. "Assim, reafirmamos que, independentemente das circunstâncias que levaram à intervenção da PSP , é preciso vincar que esta cidadã (...) tem o direito à sua integridade física e dignidade."Segundo narrado pela vítima ao jornal Contacto, esta terá entrado num autocarro da Vimeca com a sua filha , que não tinha o passe consigo, e dito ao motorista que o apresentava quando chegasse ao destino, onde alguém estaria à sua espera com o documento. O motorista terá partido para as agressões verbais e terá mais tarde parado o autocarro para chamar um agente da PSP para intervir. Claúdia denuncia que o agente fez um uso desmesurado da violência, ainda que esta tenha mordido o braço do agente para se tentar defender, tendo dado socos e pontapés a caminho da esquadra."É inconcebível que a vítima seja constituída arguida e presente sine die a tribunal enquanto nada acontece ao seu agressor", continua ainda a associação. "O SOS Racismo tudo fará para que o caso seja conduzido até às últimas consequências para que se faça justiça e que se acabe com a impunidade da violência policial racista."