PSD: Ribau Esteves não se candidata à liderança do partido

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, anunciou hoje que não vai candidatar-se a presidente do PSD, nas eleições diretas marcadas para 28 de maio, afirmando que precisaria de mais tempo para construir uma "alternativa forte".



"Quero agradecer a todos os muitos que me manifestaram o seu apoio, muitos deles que não conheço, porque por sua iniciativa me facultaram essa sua perspetiva, mas a verdade é que é preciso mais tempo e mais trabalho para termos uma alternativa forte dentro do PSD", afirmou Ribau Esteves, durante uma conferência de imprensa em Aveiro para falar sobre a sua participação no futuro do partido.





O autarca, que cumpre o terceiro e último mandato na Câmara de Aveiro, anunciou ainda que não irá apoiar Luís Montenegro, o único candidato para já conhecido.