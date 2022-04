PSD: Jurisdição analisa impugnação das diretas 'com brevidade'

Conselho de Jurisdição Nacional do PSD vai apreciar "com brevidade" queixa de militantes do Porto para impugnar diretas. Davide Henrique Cruz enviou carta aberta às distritais para que discutam calendário da sucessão de Rui Rio.

O pedido de impugnação do calendário de diretas e congresso do PSD aprovado no último Conselho Nacional deverá ser apreciado em breve pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN). Davide Henrique Cruz, o militante do Porto que é o primeiro subscritor da queixa, diz à SÁBADO que o presidente do CJN, Paulo Colaço, lhe deu já a garantia de que o pedido "será apreciado com brevidade".