PSD: A clarificação de quem vai a jogo

O xadrez político do PSD no pós-Rui Rio começa finalmente a ficar definido. Luís Montenegro apresentará a sua candidatura à liderança do partido esta quarta-feira, na sede nacional, na São Caetano à Lapa. O anúncio chegou horas depois de Ribau Esteves ter chamado os jornalistas a Aveiro para dizer que afinal não será candidato.