O grupo parlamentar do PSD entregou esta terça-feira um requerimento na Assembleia da República a requerer "com urgência" a lista de lares ilegais que estão integrados no programa de vacinação contra a covid-19, anunciada pela ministra da Segurança Social.

O requerimento entregue hoje no parlamento, é dirigido ao Presidente da Comissão Eventual para "o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social" e surge "no seguimento das declarações públicas da senhora ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social", escrevem.

No documento, o deputado e médico Ricardo Baptista Leite solicita a lista dos 788 lares ilegais, por entender que esta é "essencial para o desenvolvimento dos trabalhos" da comissão em causa.

Foi ainda entregue um outro requerimento pelo grupo parlamentar do PSD, dirigido à mesma comissão e ainda à Comissão de Saúde e à Comissão do Trabalho e Segurança Social, pedindo a audição igualmente "urgente" do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos, João Ferreira de Almeida.

No texto, os sociais-democratas sustentam que, "segundo a Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI) o número estimado de unidades ilegais é superior às instituições legalizadas, estimando-se que existam 3.500 lares ilegais ou clandestinos apenas na faixa litoral entre Viana do Castelo e Setúbal".

O PSD aponta que este número é "muito díspar do referido pela tutela (apenas 20% do estimado pela ALI, e que não considera todo o território nacional)", querendo "salvaguardar a vacinação de todo o universo de idosos institucionalizados, sem qualquer possibilidade de discriminação".

A vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos no continente arrancou esta segunda-feira, em Mação. A ministra Ana Mendes Godinho disse que o processo de vacinação vai "abranger todas as pessoas" que estejam em lares legais ou ilegais, tendo referido que existem hoje em Portugal cerca de 2.700 lares licenciados e 788 sem licenciamento formal, nos quais existe um total de 5% de pessoas com teste positivo ao novo coronavírus.

A campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em Portugal em 27 de dezembro com a inoculação de profissionais de saúde nos hospitais. Na segunda-feira, foi alargada aos lares de idosos.

A vacina que está a ser administrada é a do consórcio Pfizer-BioNTech, para cujo uso de emergência foi aprovada em 21 de dezembro pela Agência Europeia do Medicamento.

Até à data foram dadas em Portugal 32 mil doses.

Em Portugal, morreram 7.286 pessoas dos 436.579 casos de infeção de covid-19 confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

O país contabilizou hoje mais 90 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.956 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.