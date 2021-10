PSD. O que uniu e o que separa os dois rivais

É preciso recuar 20 anos para chegar ao momento em que Rui Rio e Paulo Rangel se cruzaram pela primeira vez. Rio era o candidato do PSD à câmara do Porto, que todos achavam que ia perder, e Rangel o jovem professor universitário culto e bem falante que o coordenador do programa autárquico de então, Valente de Oliveira, achou ideal para ajudar na tarefa de sistematizar as ideias para a cidade. Do “pequeno comité” que então se formou saíram 900 páginas de propostas que o jovem independente teve de resumir a 30. A tarefa ocupou-lhe todo o mês de agosto de 2001 e foi o primeiro contributo de Paulo Rangel para o PSD, de que ainda não era militante e para o qual só entraria em 2005.



Depois disso, houve pelo menos quatro convites que Rui Rio fez a Paulo Rangel e que este recusou. Mas a história cruzada de ambos começou, curiosamente, com uma mão daqueles que hoje são alguns dos críticos do líder social-democrata. É que Rangel foi professor de Direito Constitucional de Pedro Duarte e Luís Montenegro, mas também do atual vice-presidente da concelhia do Porto, Miguel Corte-Real, e do conselheiro nacional Hugo Neto. Todos estavam então na Jota e o “professor carismático” da Católica, no Porto, dava nas vistas. Acabaria por ser, no entanto, o também ex-aluno Paulo Cutileiro - que foi vereador de Rio – quem mais puxou Rangel para o partido.



Ter Paulo Rangel a trabalhar no seu programa autárquico era um trunfo, numas eleições em que as elites do Porto – incluindo as próximas do PSD – estavam com o socialista Fernando Gomes. O independente (que tinha passado pelo CDS), lembra um social-democrata portuense, “era tido no Porto como uma pessoa com qualidade e pensamento”.