Pedidos de bolsa no ensino superior atinguem máximo

O número de alunos a pedir bolsa de ação social no ensino superior atingiu um novo máximo. Já são quase 98 mil, um record para esta época do ano. No entanto, ainda menos de um terço está processado, ou seja, teve uma decisão.