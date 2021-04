PSD exige explicação de Gouveia e Melo sobre eventual desperdício de 3 milhões de vacinas

O PSD quer ouvir as explicações do vice-almirante Gouveia e Melo, no Parlamento, sobre o eventual desperdício de mais de 3 milhões de vacinas devido às limitações de idade impostas às vacinas da AstraZeneca e da Janssen.





Em comunicado enviado às redações, o PSD informa que o grupo parlamentar social-democrata requereu a ida do responsável pela coordenação da task force da vacinação contra a covid-19 à Assembleia da República "com a máxima urgência".O partido chefiado por Rui Rio quer ouvir Gouveia e Melo na Comissão de Saúde para que, segundo o requerimento social-democrata, este preste esclarecimentos, sobre a possibilidade por si ontem admitida na reunião no Infarmed, "de serem desperdiçadas mais de 3 milhões de vacinas em Portugal, facto que a verificar-se será de gravidade extrema".Os deputados sociais-democratas querem ainda ouvir explicações sobre a "possibilidade do atraso do cumprimento das metas do plano de vacinação previamente anunciadas". Recordam ainda que "não teve seguimento" um outro requerimento apresentado a 22 de abril também para audição urgente ao vice-almirante.Esta terça-feira, Gouveia e Melo admitiu que poderá ser desperdiçado um total superior a 3 milhões de vacinas na sequência das restrições impostas às vacinas da AstraZeneca e da Janssen. A administração destas duas vacinas está limitada à população com idade igual ou superior a 60 anos.Tais limitações poderão travar a utilização de meio milhão de vacinas no segundo trimestre e de mais 2,7 milhões entre julho e setembro, assim como "atrasar a meta dos 70% de proteção da nossa população", assumiu o coordenador da task force.