Marcelo, amigo, os vizinhos estão contigo

Para quem não vive em Cascais, há uma porta barrada por um cone de trânsito à frente, numa sossegada e florida rua no coração da vila, que passa despercebida. É, contudo, famosa entre os residentes da zona: é a morada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o mais famoso cascalense (por adoção).



"Toda a gente tem uma história com ele", conta um vizinho à SÁBADO, que já "perdeu a conta às vezes" em que o cumprimentou na rua, seja com a caminho da baía de Cascais, para um mergulho na Praia do Peixe, ou da igreja de Nossa Senhora da Assunção, onde o Presidente da República vai ao domingo, ou até de tupperwares na mão, segurando ele próprio a comida que foi buscar a um dos restaurantes da proximidade. Como vive sozinho e tem uma vida notoriamente acelerada, é cliente assíduo do regime take away.



"Às vezes vem ele cá buscar comida, outras é a gente que leva lá a casa ou os próprios seguranças", descreveu à SÁBADO Tiago Costa, funcionários do Cantinho da Belinha. São raras as semanas em que o Chefe de Estado não come naquele restaurante, localizado a breves passos de distância de sua casa: "Ele costuma vir buscar o nosso cozidinho e bitoque", explicou.