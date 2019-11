PSD: Candidatura de Pinto Luz diz ter apoio de nove das dez concelhias de Lisboa

A candidatura de Miguel Pinto Luz à liderança do PSD afirmou este sábado contar com o apoio de nove das dez concelhias do distrito de Lisboa, todas exceto Sintra, e com apoio público do presidente da distrital, Ângelo Pereira.

Ângelo Pereira, numa publicação no Facebook, assume ser um "subscritor da primeira hora da candidatura do Miguel Pinto Luz" - esteve presente na apresentação pública da candidatura na segunda-feira -, por considerar que ambos acreditam "num PSD capaz de voltar a ser relevante para Portugal".

"Um PSD que permita que os filhos possam ter uma vida melhor que a dos seus pais e que os pais possam ter uma velhice com dignidade. O Miguel sabe que pode contar comigo e com o distrito de Lisboa!", refere Ângelo Pereira, na declaração publicada na conta oficial da candidatura na rede social.

Na sexta-feira decorreu uma reunião alargada da Comissão Política Distrital de Lisboa, na qual foi comunicado que a estrutura não vai apoiar formalmente nenhum dos candidatos à liderança do partido nas diretas de janeiro, segundo relatos à Lusa de fontes presentes no encontro.

Em comunicado, a candidatura do vice-presidente da Câmara de Cascais refere que "a distrital de Lisboa do PSD é composta por dez concelhias, nove das quais apoiam Miguel Pinto Luz".

Questionada pela Lusa, fonte da mesma candidatura explicou que apenas Sintra não expressou esse apoio. Assim, de acordo com a candidatura de Pinto Luz, este conta com as concelhias de Lisboa, Cascais, Oeiras, Odivelas, Loures, Amadora, Mafra, Vila Franca de Xira e Amadora.

O apoio a Miguel Pinto Luz não é, contudo, unânime entre a nova direção da distrital de Lisboa, eleita em 9 de novembro, já que, por exemplo, o vice-presidente, Rodrigo Gonçalves, está com Luís Montenegro e o vogal Américo Vitorino com o atual líder Rui Rio.

A distrital de Lisboa Área Metropolitana do PSD é a segunda em número de militantes ativos (com pelo menos uma quota paga nos últimos dois anos), cerca de 12.700, atrás da do Porto (mais de 16 mil), mas, neste momento, é a que tem maior número de militantes em condições de votar.

De acordo com informação de hoje disponível no microsite das diretas e congresso em www.psd.pt, existem mais de 3.800 militantes com as quotas em dia na Área Metropolitana de Lisboa, representando mais de 19% do total dos cerca de 20 mil militantes sociais-democratas que já estão em condições de votar para escolher o próximo presidente do PSD (os cadernos só fecham em 22 de dezembro). Sintra é a quarta concelhia do distrito com mais militantes em dia (259), depois de Lisboa, Cascais e Oeiras.

As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e o congresso está marcado para entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Além de Pinto Luz, apresentaram-se como candidatos à liderança do PSD, até agora, o atual presidente Rui Rio e o antigo líder parlamentar Luís Montenegro.