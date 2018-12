Deputados e governantes passaram 97 horas a discutir o OE

Não é fácil aprovar um Orçamento. Que o digam deputados, ministros e secretários de Estado que no último mês fizeram uma ultra-maratona a discutir a proposta do Executivo para 2019

Durante o último mês, deputados, ministros e secretários de Estado gastaram cerca de 97 horas a discutir o Orçamento do Estado para 2019. Foram 1.336 minutos em debates e votações e 4.506 minutos em audições a ministros e secretários de Estado. Se não tivessem feito pausas, seriam precisos mais de quatro dias non-stop a discutir as contas com que o País poderá contar no próximo ano. Uma verdadeira maratona, com discussões acesas, episódios caricatos, muito cansaço, questões que vão ao pormenor da freguesia, jogadas políticas e quase um milhar de propostas de alteração ao documento desenhado por Mário Centeno.



