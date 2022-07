PSD: A guerra das laranjas na Amadora

Em apenas 20 dias, a concelhia do PSD na Amadora recebeu 91 pedidos de inscrição. Mais do dobro dos que se inscreveram como militantes em todo o ano 2021. A avalanche de pedidos fez soar alarmes na estrutura, que convocou os 75 candidatos sem ligação conhecida ao concelho para uma reunião. Nenhum compareceu. Os pedidos acabariam rejeitados pela concelhia e pela distrital, mas as adesões foram validadas na sede nacional. Uma decisão que mereceu uma queixa ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), que anulou a inscrição destes novos militantes.