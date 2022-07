Procuradoria Europeia não estava informada das buscas a Mário Ferreira

O Departamento Central de Investigação de Ação Penal (DCIAP) iniciou ontem uma operação de buscas a várias sociedades ligadas a Mario ferreira em Portugal e em Malta, estas buscas apanharam de surpresa a Procuradoria Europeia que, este ano, já abriu um inquérito ao mesmo empresário.





O jornal Público avança que uma fonte do DCIAP admitiu que não houve qualquer coordenação com a Procuradoria Europeia e justificou a situação por se tratarem de entidades diferentes e que as investigações têm propósitos diferentes. No entanto, a Procuradoria Europeia considerou estranho não existir qualquer tipo de comunicação especialmente devido ao facto do procurador europeu delegado ter trabalhado durante muitos anos no DCIAP antes de assumir o novo cargo.As buscas realizadas no dia de ontem decorreram por por suspeitas de fraude fiscal na venda do navio Atlântida, em 2015, no "Caso Ferry".