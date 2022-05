Rioísmo, barões do PSD e Ana Rita Cavaco. Os mandatários de Moreira da Silva

Mandatários do candidato à liderança do PSD refletem apoios da ala de Rio, desde ministros-sombra até autarcas e deputados. Em Lisboa, a mandatária é a bastonária dos Enfermeiros, crítica da atual liderança.

Amigos do peito de Rui Rio, históricos do PSD e escolhas de base. Os mandatários da candidatura de Jorge Moreira da Silva são um reflexo dos apoios que tem conseguido recolher internamente. Ao que a SÁBADO apurou, o provedor da Santa Casa Misericórdia do Porto, António Tavares, que foi porta-voz da Solidariedade e Bem-Estar no "governo sombra" de Rui Rio, será o mandatário do Porto de Moreira da Silva. Em Lisboa, num espectro diferente do partido, a escolha recai para Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros e crítica da liderança de Rui Rio.