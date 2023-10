A poucos meses das eleições internas do PS, centenas de pessoas estão a inscrever-se como militantes do partido em Soure, Coimbra. O Gabinete de Organização de Dados (GOD) do Rato recebeu pelo menos 808 fichas de adesão referentes a Soure no dia 11 de julho de 2023, revela informação interna, a que a SÁBADO teve acesso. Só esta arregimentação de militantes em massa é mais do que o universo total de votantes nas últimas eleições internas pela concelhia do PS Coimbra (cerca de 734) em 2022 – e será mais do que a totalidade de militantes em Soure.