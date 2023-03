PS Coimbra viola lei do partido

“Quando os partidos políticos não exercem democracia interna, nem respeitam os próprios estatutos, é a própria democracia que está inquinada e enviesada”, acusa o socialista Victor Baptista. O caso a que se refere levou a um impasse nas eleições internas do PS Coimbra. Com o lugar da presidência vago após a demissão de Nuno Moita, por ter sido condenado a uma pena suspensa de quatro anos (ver caixa), os estatutos preveem a eleição de um novo líder e a convocação de um novo congresso, em que todos os órgãos distritais vão a votos. No dia 10 de fevereiro, a Comissão Política Federativa (CPF), liderada pelo deputado Pedro Coimbra, deliberou a eleição de novo presidente – mas não dos restantes órgãos. E sem congresso.