PS pede nova interrupção dos trabalhos na AR mesmo antes de votar Novo Banco

O PS pediu hoje uma nova interrupção dos trabalhos do plenário da Assembleia da República, no debate da especialidade do Orçamento do Estado para 2021, mesmo antes da votação da proposta do BE que anula a transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco.

No final do debate das normas avocadas, o Governo já tinha pedido uma suspensão de 15 minutos dos trabalhos parlamentares.

Os deputados voltaram à sala e seguiram o guião das votações previsto, mas mesmo antes da votação da proposta do BE, o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, pediu a palavra e solicitou uma interrupção dos trabalhos por 20 minutos.

O debate sobre o Novo Banco aqueceu a manhã do dia que encerra o processo do Orçamento do Estado para 2021.