PS e PSD descem nas intenções de voto. Extremos sobem

O PS e o PSD, o chamado bloco central, continuam em queda nas intenções de voto, de acordo com o barómetro de abril da Intercampus para o CM, CMTV e Negócios. Os socialistas mantêm a liderança com 36,2%, mas com menos 1,4 pontos percentuais face ao mês anterior. Já os sociais-democratas recuam três décimas e recolhem a simpatia de 23,3% dos inquiridos.



