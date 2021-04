Miguel Relvas: o ex-ministro e uma borla de um amigo

A 30 de junho de 2015, Miguel Relvas, ex-ministro Adjunto no governo de Pedro Passos Coelho, que já estava fora do governo havia dois anos, deu uma entrevista ao jornal Expresso, "no seu escritório na estação do Rossio, um espaço moderno por onde passa a correr entre inúmeras viagens transatlânticas". O espaço em que recebeu os jornalistas faz parte de uma área de escritórios de luxo naquela estação, em Lisboa, e costuma deixar impressionados os visitantes, pelas linhas modernas e pelo aspeto sumptuoso, como refere quem já o visitou. E é propriedade da Infraestruturas de Portugal, que os aluga para rentabilizar o imóvel.



De resto, outras fontes confirmaram também à SÁBADO que há vários anos – ao que foi possível apurar, pouco depois de ter deixado o governo – Relvas tem ali um espaço de trabalho, que utiliza quando não está fora do País em deslocações de negócios. Mas, na realidade, o espaço não é de Relvas, nem está arrendado por ele ou por qualquer uma das suas empresas.



A IP confirmou à SÁBADO que não tem qualquer contrato com Miguel Relvas ou com empresas suas e, caso exista qualquer arranjo de subarrendamento, também o desconhece. Ou seja, o que se passa é que o ex-ministro utilizará a título gracioso o espaço que lhe é facultado pelo empresário e amigo Alfredo Casimiro, dono da Groundforce, este sim com um contrato de arrendamento com a IP (embora neste momento em incumprimento).