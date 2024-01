Caso gémeas: Infarmed não sofreu pressão "seja de quem for" para autorizar medicamento

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"O pedido começou a ser analisado a partir do momento em que o Hospital Santa Maria o referenciou", explicou Rui Santos Ivo no Parlamento.

O presidente do Infarmed garantiu hoje que não sofreu pressão "seja de quem for" para autorizar o uso do Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo que foi usado para tratar as gémeas luso-brasileiras no Santa Maria.







Filipe Amorim/Lusa

"Não tive nenhuma pressão sobre essa autorização seja de quem for (...). O Infarmed só tem conhecimento dos processos quando nos são referenciados pelas instituições de saúde. E foi o caso que aconteceu aqui", disse Rui Santos Ivo que esta manhã está a ser ouvido na comissão de saúde na Assembleia da República.Rui Santos Ivo disse que "o pedido começou a ser analisado a partir do momento em que o Hospital Santa Maria o referenciou"."Não tivemos qualquer solicitação de outra natureza que não aquela que foi feita pela instituição de saúde", reiterou, depois de ter iniciado a sua intervenção a frisar que o Infarmed "autoriza a utilização de medicamentos, mas não determina a utilização de medicamentos".Já em resposta a perguntas de Pedro Frazão, deputado do Chega, partido que solicitou esta audição, Rui Santos Ivo apontou que os prazos para autorização foram "os normais"."É normal os prazos serem estes. A média de autorização é de cinco dias. Há casos de zero a dois dias", referiu, salvaguardando sempre que em causa estão medicamentos para áreas muito sensíveis por estar em causa uma patologia rara.Ainda sobre prazos, Rui Santos Ivo esclareceu que o Infarmed trabalha, se necessário, "sete dias por semana, 365 dias por ano" porque em causa está "uma área muito sensível".O caso das duas gémeas residentes no Brasil que adquiriram nacionalidade portuguesa e receberam em Portugal, em 2020, o medicamento Zolgensma, com um custo total de quatro milhões de euros, foi divulgado pela TVI, em novembro, e está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).Uma auditoria interna do Hospital Santa Maria concluiu que a marcação de uma primeira consulta hospitalar pela Secretaria de Estado da Saúde foi a única exceção ao cumprimento das regras neste caso.