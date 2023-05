PS acusa Moedas de “partidarite aguda”

Verbas transferidas para as juntas da coligação Novos Tempos sobem. Junta do PCP e várias juntas do PS com cortes significativos.

A Câmara de Lisboa aprovou, esta quarta-feira, os contratos de delegação de competências para as 24 freguesias da cidade. O PS votou a favor para não paralisar as juntas, mas contesta o que diz ser a "partidarização" destes contratos. Socialistas notam que não só valor global de 50 milhões de euros que será usado até 2025 fica 706 mil abaixo do que foi transferido em 2019 como as freguesias do PCP e PS ficam prejudicadas.