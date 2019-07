As Forças Armadas estão a fornecer comida aos bombeiros que combatem o incêndio em Mação e Vila de Rei, garantiu hoje no briefing das 13 horas o comandante operacional Pedro Nunes.

O comandante foi confrontado com uma fotografia partilhada por um bombeiro nas redes sociais, que alegava ter almoçado pão, água e uma maçã.

"As Forças Armadas têm uma cozinha rodada na zona industrial de Vila de Rei, que está a fornecer alimentação aos mil operacionais. Na frente [do incêndio] de Vila de Rei, a alimentação é feita na escola. Na frente 2, em Mação, é no posto de comando em Cardigos", explicou o responsável da Proteção Civil.





"Não vi a fotografia. Admito que possa haver falhas temporárias porque não há capacidade de resposta imediata. Mas a verdade é que tudo temos feito e tentado para que não haja problemas e a logística das operações possa ser melhorada", afirmou.



Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.



O incêndio de Vila de Rei e Mação é o único que continua por controlar e tem mobilizado várias centenas de operacionais e de meios de combate.