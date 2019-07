ISCEM vai fechar em setembro. Alunos foram avisados agora

O ISCEM – Instituto Superior de Comunicação Empresarial vai fechar em setembro deste ano. A escola, no Príncipe Real, em Lisboa, avisou os alunos por email na madrugada desta segunda-feira (00h52), 22 de julho, mas poderia ter dado esta informação há um mês.

Depois de não ter sido acreditado institucionalmente pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (a3ES), o ISCEM apresentou em fevereiro uma providência cautelar – cuja decisão, de indeferimento, foi comunicada à instituição a 21 de junho, confirmou à SÁBADO o presidente da agência, Alberto Amaral. A decisão era ainda passível de recurso.



Em email enviado aos alunos, o ISCEM revela que a instituição não vai abrir no no próximo ano letivo 2019/2020 e prevê o encerramento no final de setembro de 2019. Avança ainda que, de acordo com a lei, "todos os estudantes do ISCEM dos ciclos de Mestrados, Licenciaturas e CTSPs, terão os seus direitos salvaguardados pelo Ministério da tutela, através da criação de vagas extraordinárias de modo a serem transferidos para Instituições de Ensino Superior".





Alberto Amaral acredita que os alunos deverão ser encaminhados para o Politécnico de Lisboa. A SÁBADO contactou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aguardando resposta.



A SÁBADO sabe que uma aluna esteve, até este mês, a pagar propinas. A mesma aluna revelou ter contactado a secretaria para mais esclarecimentos, tendo sido informada de que os serviços académicos não têm ainda nenhuma informação relativa ao assunto.