Militar da GNR ferido no incêndio em Mação

Um militar do GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro) - GNR ficou ferido esta segunda-feira no combate às chamas no incêndio em Casais de São Bento, em Cardigos, Mação.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Santarém, o homem sofreu uma intoxicação por inalação de fumo e também se encontrava em estado de exaustão.O militar foi transportado para o Hospital de Abrantes e encontra-se "estável", de acordo com a mesma fonte.