O Ministério da Administração Interna português solicitou ajuda a Espanha para combater os incêndios que estão a afetar a região Centro do País. Em comunicado, o MAI explicou que o País "solicitou assistência bilateral a Espanha no quadro do Protocolo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de Proteção Civil".



De acordo com a mesma fonte, Madrid disponibilizou de imediato dois aviões pesados anfíbios, que deverão operar no incêndio de Vila de Rei já esta tarde.



Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.



Antes desta nota do MAI, já tinha sido revelado que a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou que três dos helicópteros pesados Kamov possam voltar a operar no combate aos incêndios. A autorização da ANAC foi dada depois de a empresa Heliportugal, que é quem vai operar os Kamov, ter enviado hoje os restantes documentos que estavam em falta.



As aeronaves, adquiridas pelo Governo, estavam em manutenção há mais de um ano.