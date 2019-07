Quatro bombeiros feridos a combater chamas em Castelo Branco Quatro bombeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, no combate aos incêndios que estão hoje a lavrar no distrito de Castelo Branco, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). A ANEPC não revelou, num 'briefing' com jornalistas, em que incêndio os bombeiros ficaram feridos e de que corporação são.

Incêndio de Vila de Rei está impossível de parar O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, diz que o incêndio que lavra no concelho estava impossível de parar ao final da tarde de hoje, tendo-se "desmultiplicado em várias frentes".

O EMGFA acrescenta que este apoio surge "no seguimento de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e irá centrar-se na localidade de Vila de Rei".Com uma tripulação de cinco militares em cada máquina, "vão ser empenhados ao todo 20 militares (15 do Exército e 5 da Força Aérea)".Às 23 horas, estavam três incêndios em curso, que deflagraram entre as 14h47 e as 16h16. Atingem os concelhos de Sertã (2) e Vila de Rei (1). Ao todo, estão empenhados 1.002 operacionais e nenhum meio aéreo (não operam à noite). Os operacionais são auxiliados por 308 meios terrestres.Quatro bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio no concelho da Sertã - sendo que um deles ficou em estado grave. Um morador tentou combater as chamas em Vila de Rei e ficou ferido, indica o CM.No concelho da Sertã, o incêndio lavra nas localidades de Rolã, de Vale da Cova e de São Paio, enquanto no concelho de Vila de Rei o fogo atinge a localidade de Fundada, tendo alcançado também o concelho de Mação.O cenário atual já levou a ativar o Plano Municipal de Proteção Civil do concelho de Vila de Rei e será montado um posto de comando na Escola Secundária da Sertã, que irá fazer a gestão destes quatro incêndios.Estes incêndios já levaram ao corte de várias estradas naquela zona e obrigaram à retirada de pessoas das suas habitações.Pelas 20:00, o responsável pela Proteção Civil de Mação, distrito de Santarém, disse à agência Lusa que uma frente do fogo que atinge o concelho de Vila de Rei entrou "com bastante violência" neste concelho.António Louro adiantou que se trata de uma frente de fogo com oito quilómetros, que entrou no concelho de Mação (distrito de Santarém) na zona de Azinhal, Cardigos e Vinha Velha.As chamas avançam "com muita violência", registando-se "muito vento" no local, acrescentou.