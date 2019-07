Quatro bombeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, no combate aos incêndios que estão hoje a lavrar no distrito de Castelo Branco, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



A ANEPC não revelou, num 'briefing' com jornalistas, em que incêndio os bombeiros ficaram feridos e de que corporação são.



Dois incêndios que atingem desde as 15:00 de hoje os concelhos de Vila de Rei e da Sertã estão a mobilizar 13 meios aéreos e mais de 500 operacionais.



Incêndios evoluem com violência

Dois incêndios que atingem desde as 15:00 de hoje os concelhos de Vila de Rei e da Sertã continuam a evoluir com "muita violência" às 19:15, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.





De acordo com a fonte, o combate aos dois incêndios está a ser reforçado com meios de todo o país.De acordo com a página eletrónica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estes dois fogos estão a mobilizar 13 meios aéreos.Ainda no distrito de Castelo Branco, mais dois incêndios, embora de menor dimensão, exigem a intervenção de mais dois aéreos.Em Portugal continental, os 15 meios aéreos que estão a combater incêndios estão todos direcionados para o distrito de Castelo Branco.Na Sertã, um incêndio na zona de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais ocupa 231 bombeiros, 65 viaturas e nove meios aéreos, enquanto em Vila de Rei, na zona da Fundada, quatro meios aéreos, 80 viaturas e 275 operacionais combatem as chamas.