Comandante Nacional da Proteção Civil a caminho de Castelo Branco

Às 23 horas, estavam três incêndios em curso, que deflagraram entre as 14h47 e as 16h16. Atingem os concelhos de Sertã (2) e Vila de Rei (1). Ao todo, estão empenhados 1.002 operacionais e nenhum meio aéreo (não operam à noite). Os operacionais são auxiliados por 308 meios terrestres.





Coronel Duarte da Costa

O cenário atual já levou a ativar o Plano Municipal de Proteção Civil do concelho de Vila de Rei e será montado um posto de comando na Escola Secundária da Sertã, que irá fazer a gestão destes quatro incêndios.

Estes incêndios já levaram ao corte de várias estradas naquela zona e obrigaram à retirada de pessoas das suas habitações.

Pelas 20:00, o responsável pela Proteção Civil de Mação, distrito de Santarém, disse à agência Lusa que uma frente do fogo que atinge o concelho de Vila de Rei entrou "com bastante violência" neste concelho.

António Louro adiantou que se trata de uma frente de fogo com oito quilómetros, que entrou no concelho de Mação (distrito de Santarém) na zona de Azinhal, Cardigos e Vinha Velha.

As chamas avançam "com muita violência", registando-se "muito vento" no local, acrescentou.

O coronel Duarte da Costa, comandante operacional nacional da Proteção Civil, está a caminho de Castelo Branco.O coronel Duarte da Costa ocupa o cargo desde maio de 2018.