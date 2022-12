Esta quarta-feira mantêm-se os aguaceiros e ventos fortes. Estado do tempo deve melhorar no fim-de-semana.

Proteção Civil prevê agravamento do estado do tempo para sexta-feira

O mau tempo vai agravar-se nos próximos dias, disse o Comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes, esta quarta-feira, em conferência de imprensa. Está previsto um agravamento do estado do tempo para a madrugada de sexta-feira, dia 16, com "chuva forte" e "aumento da agitação marítima".









No fim de semana é "expectável que exista um desagravamento da situação meteorológica", sendo que para sábado e domingo é esperada "precipitação pouco frequente e em geral fraca em todo o território".

Esta quarta-feira mantêm-se a chuva e ventos fortes e é expectável que decorra trovoada forte. O comandante da Proteção Civil abordou ainda a precipitação intensa que se fez sentir na cidade de Setúbal e adiantou que estão a decorrer operações de socorro no local. Ainda assim, não há registo de vítimas.As bacias hidrográficas do Tejo e do Douro mantêm-se em especial estado de alerta.É esperado um ligeiro agravamento do estado do tempo, nomeadamente o aumento da agitação marítima e aguaceiros por vezes fortes na sexta-feira.Em conferência de Imprensa, André Fernandes informou ainda que vão manter-se os planos municipais de emergência ativos, sendo dois deles o de Portalegre e de Santarém.O Comandante da Proteção Civil recomendou que a população evite a circulação junto à linha da costa e que mantenha contactos com as autoridades.