Sismo de 5,8 na escala de Richter sentido na região da Madeira

Lusa 25 de julho de 2025 às 10:03
Este sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II-III (escala de Mercalli modificada) na região da Madeira e ainda com menor intensidade nas regiões de Setúbal e Lisboa.

Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter foi esta sexta-feira sentido na região da Madeira e em algumas regiões do continete, sem causar danos ou pessoais ou materiais, segundo o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 510 quilómetros a norte-noroeste da ilha do Porto Santo e foi registado na Rede Sísmica do Continente às 02:29 de hoje..

Este sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II-III (escala de Mercalli modificada) na região da Madeira e ainda com menor intensidade nas regiões de Setúbal e Lisboa.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A intensidade máxima II da escala de Mercalli Modificada significa que o abalo pode ser "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.

Sismo de 5,8 na escala de Richter sentido na região da Madeira