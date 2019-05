Para a rodagem da novela, foram criados cenários de fuga de milhares de banhistas nas praias da região e foi instalado um posto de comando no mesmo exato local onde estava o verdadeiro.



Questionado pelo jornal, o responsável pelo Comando Distrital das Operações de Socorro de Leiria garantiu que a mobilização de meios foi obra "das autorizações e das respetivas orientações que vieram do comando nacional". O comandante dos Bombeiros de Maceira, uma das corporações chamadas ao local das filmagens para atuarem como figurantes, confirmou a ordem do CDOS de Leiria e indicou que "tudo foi feito por indicação do comando nacional".

A Proteção Civil chamou, esta quarta-feira, meios operacionais de combate a incêndios e de emergência para uma novela da SIC, avança o Jornal de Notícias. A mobilização acontece numa altura em que acresceu o nível de risco de fogos e teve como objetivo recriar os incêndios de outubro de 2017, em que morreram 49 pessoas e que provocaram a destruição quase total do Pinhal de Leiria.O convite da produtora SP Televisão à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para as filmagens de "Flor de Sal" aconteceram no passado mês e, para o local, foram chamadas todas as corporações de bombeiros de Leiria, o INEM, os militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), os "canarinhos" da Força Especial de Bombeiros (FEB) e até o SIRESP.