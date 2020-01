Proteção Civil não cobrou participação em novela da SIC ANEPC mobilizou bombeiros, INEM, GIPS e até o SIRESP e ainda pagou o combustível dos meios utilizados. Diz que o seu objetivo era a "sensibilização do público" para os incêndios. - Portugal , Sábado.

No dia 4 de outubro, a Câmara Municipal de Leiria assinou e publicou in extremis no portal dos ajustes diretos o contrato com a produtora SP televisão para a "promoção da marca Leiria", no valor de 100 mil euros. Na prática, trata-se da produção da telenovela Nazaré, da SIC, em que Leiria surge como cenário. O termo in extremis tem duas razões: a publicação do contrato, potencialmente polémico (até porque um apoio do mesmo género da Ordem dos Enfermeiros gerou controvérsia), aconteceu na última sexta-feira antes das eleições legislativas em que o ex-presidente da autarquia, Raul Castro, era cabeça de lista pelo PS.Mas, sobretudo, a data é estranha tendo em conta que em abril já havia cortes de trânsito em Leiria para as filmagens, e porque o próprio contrato estabelece que 50% do valor deveria ser pago assim que fosse comunicado pela SP "o início da emissão da novela, previsto para setembro de 2019". Ora, a estreia ocorreu de facto a 9 de setembro, tendo sido emitidas cenas passadas em Leiria. Ou seja, o contrato é assinado estabelecendo uma espécie de pagamento retroativo.A SÁBADO questionou, por email, o atual presidente da autarquia, Gonçalo Lopes, que assinou o contrato (o antecessor suspendeu o mandato a 26 de agosto por imperativo legal e renunciou após a eleição como deputado, no dia 6), em concreto, sobre porque é que o mesmo não foi feito antes, sendo por demais evidente que o acordo entre as partes existia - pelo menos desde abril. O autarca respondeu que "por questões de procedimentos internos e mudanças no órgão executivo [que aconteceu em final de agosto], só foi possível celebrar o contrato naquela data". Esclareceu ainda que "até à presente data não foi efetuado qualquer pagamento, uma vez que não foi recebida qualquer fatura da entidade".Neste caso em concreto, o autarca revelou que foi a produtora a fazer o contacto inicial com a autarquia mas entende que o contrato tem vantagens para a mesma: "Notoriedade e promoção do distrito de Leiria e da sua região, em especial na área do Turismo e Cultura". Sobre se o valor se justifica, diz que ainda é cedo para responder: "O preço tem assumidos os objetivos que serão analisados no final da telenovela."Fernando Costa, vereador da oposição (PSD), não contesta a promoção, mas considera que "os valores são exagerados". E acha que a autarquia fez um mau negócio: "A novela limita-se a mostrar o centro e o castelo, é repetitivo e não tem o efeito de atração." E aponta a outras prioridades: "São 100 mil euros, num concelho que tem o rio Lis no estado de poluição em que está e sem iluminação no centro histórico."Aos 100 mil euros de Leiria somam-se outros 50 mil (mais IVA) da câmara da Nazaré para a mesma novela. Estes foram estipulados num protocolo assinado em maio (e que por ter uma natureza jurídica diferente não é publicado no portal dos ajustes diretos - o que dificulta o escrutínio). Mas não só. A autarquia compromete-se ainda, sem estimar custos para essas ajudas, a assegurar figuração, policiamento e bombeiros sempre que necessário, isenção de licenças e autorizações e a nomear um responsável autárquico que esteja dedicado a servir de interlocutor. E, por tudo isso, até o próprio nome da novela mudou: o projeto inicial chamava-se Flor de Sal.O próprio protocolo estabelece a sua razão de ser: promoção do concelho. É extensamente citado o caso da novela Mar Salgado, da mesma produtora, filmada em Setúbal, e que se estima (presume-se que pela produtora) ter tido um retorno mediático direto de 1.087.461 euros.A história das gravações da novela Paixão, da SIC, em 2017 e 2018 dá a sua própria novela. Neste caso em seis capítulos, correspondentes às seis autarquias que apoiaram o projeto, que arrancou a 18 de setembro de 2017 repleto de paisagens algarvias. Faltavam duas semanas para as eleições autárquicas e todos os presidentes envolvidos estavam em campanha e todos foram reeleitos. Quatro são do PS e dois do PSD.A história de amor entre Albano Jerónimo e Margarida Vila-Nova custou aos erários camarários mais de 1 milhão de euros: mais exatamente 1.017.887 euros (com IVA são 1.252.001 euros). O dinheiro foi assim distribuído: 74.990 (Faro), 74.995 (Tavira), 75.000 (Vila do Bispo), 243.902 (Albufeira), 250.000 (Olhão) e 299.000 (Loulé). Todos os contratos foram adjudicados à produtora SP Televisão, por ajuste direto, uma modalidade que (para bens e serviços e na versão que a lei tinha em 2017) estava limitada a 75 mil euros - um teto largamente excedido por Olhão, Albufeira e Loulé. Hoje, este tipo de contratos só pode ir até 20 mil euros.À data a que este artigo começou a ser feito, no fim de setembro, dos oito contratos assinados (nota: Loulé e Olhão fizeram dois cada) apenas estavam no Portal Base cinco. Um dos que faltavam era o de Vila do Bispo. Segundo foi referido à SÁBADO pela vereadora da Cultura, Rute Silva, a câmara - "como aconselhou o gabinete jurídico" - fez a parceria em forma de protocolo, em junho de 2017, estando o mesmo constante no site da autarquia. E estava de facto.Os dois em falta eram os de Loulé, que foi um dos principais palcos da novela, com gravações a decorrerem numa casa situada no concelho, além da Marina de Vilamoura, em Quarteira, na Quinta do Lago e em Vale do Lobo. Questionado pela SÁBADO, Luís Monteiro, chefe de gabinete do presidente da autarquia, confirmou que houve dois contratos, que remeteu por email. Porque não foram colocados online? "Efetivamente e após verificação junto dos nossos serviços financeiros confirmou-se que os documentos em causa, por lapso, não tinham sido disponibilizados no portal Base, sendo que após confirmação desse lapso, foi solicitada de imediato a sua disponibilização."O Código dos Contratos Públicos não só obriga à publicitação dos contratos de ajuste direto como faz dela "condição de eficácia do respetivo contrato" (Artigo 127º). No dia da pergunta da SÁBADO, 17 de outubro, os dois contratos foram publicados. O primeiro fora assinado a 11 de abril de 2017 (ou seja, mais de dois anos e meio antes) e o segundo é de 8 de agosto de 2018 (há mais de um ano).A SÁBADO perguntou à câmara de Loulé porque houve "um lapso" com dois contratos separados entre eles por mais de um ano e com o mesmo fornecedor? Não houve resposta até ao fecho desta edição.Todos os contratos usam a mesma expressão: "Aquisição de serviços de promoção do concelho através da realização de uma novela de 300 episódios." Há uma diferença. Olhão, Faro e Loulé querem ficar com "as imagens em bruto (…) para comunicação e publicidade do município". Os segundos contratos que foram feitos são justificados com "[a novela] poderá atingir os 350 episódios" (Loulé) ou "50 episódios adicionais" (Olhão). Mas a novela teve 320 episódios.Fonte oficial da autarquia de Albufeira justifica à SÁBADO que o alto valor pago (300 mil euros, com IVA) se deve ao facto de grande parte da novela decorrer no concelho e estar ali instalada a logística. Questionada sobre se celebrou um segundo contrato que não estivesse online, a autarquia respondeu: "Não existiu mais nenhum, até porque a adjudicação foi efetuada ao abrigo do Artigo 24º, nº 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos e tal não possibilita que se faça mais do que um contrato com o mesmo objeto e mesma entidade."Não é a primeira vez que uma cidade paga para aparecer numa novela (ver caixa), mas este caso é o maior de sempre. O mais aproximado remonta a 2007 quando dois conterrâneos de Ponta Delgada (Carlos César, presidente do Governo Regional, e José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI) contrataram a gravação da novela A Ilha dos Amores nos Açores por 350 mil euros.O apoio foi maior do que isso porque envolveu também a SATA, a transportadora de capitais públicos, que deu 600 viagens de ida e volta Lisboa-Ponta Delgada-Lisboa, 175 viagens interilhas e 30 viagens ida e volta Lisboa-Toronto, além de duas toneladas de carga. Estima-se em 200 mil euros o custo deste apoio, o que eleva o investimento público total a 550 mil euros. Em troca, além dos habituais cartões publicitários no genérico final, teria de haver uma personagem com profissão de tripulante de cabine da SATA.Outra forma clássica de as autarquias prestarem apoio (em espécie ou em serviços) a programas de televisão são os acordos para que o concelho sirva de palco às emissões da tarde que percorrem o País durante o fim de semana. É o caso do Somos Portugal, da TVI, ou do Aqui Portugal, da RTP. A SIC já teve um modelo semelhante, mas que interrompeu. Para se ter uma noção da dimensão do fenómeno, o Somos Portugal, no ar desde 2014, teve 48 emissões só em 2019. A do próximo domingo está já agendada para Carrazeda de Ansiães. No entanto, se se for consultar os ajustes diretos de 2019, só aparecem dois contratos (Castro Verde e Viana do Castelo). Há duas explicações: as autarquias, apesar de ser obrigatório por lei, nem sempre publicam os contratos (como se viu no caso das novelas); e, na realidade, a forma de apoio mais habitual é o protocolo (que apenas é publicado, quando é, no site da autarquia) para cedência de meios, ou mesmo acordos informais, como reconheceu à SÁBADO um responsável de uma câmara algarvia: "Temos boas relações com todas as produtoras e estações, como aliás acontece com outras autarquias. Eles se tiverem datas soltas no alinhamento dos programas contactam-nos, nós se tivermos algum evento com interesse também os contactamos. Normalmente, garantimos as licenças, apoiamos na logística do evento, podemos fornecer mão de obra para ajudar nas montagens, energia, geradores e ajudamos no alojamento e refeições."Nada disto é passível de ser contabilizado. No entanto, se fizéssemos uma mera extrapolação dos 15 mil euros pagos nos dois contratos que estão publicados para os 48 programas já emitidos este ano, chegaríamos ao valor de 720 mil euros.O funcionamento destes programas está de tal forma rotinado com as câmaras que um autarca da região Norte explica como a articulação é fácil mesmo nos detalhes: "O guião é sempre a mesma coisa, pedem-nos sempre que indiquemos três ou quatro locais do concelho para pequenas reportagens, que somos nós que identificamos, e outros tantos postais ilustrados, para clips mais curtos e só de imagem. Depois o tema central é sempre a festa, romaria ou evento que estiver a decorrer." E quase sempre o presidente da câmara ou alguém da mesma acaba por ter uma pequena presença no programa a falar da dita festa. A SÁBADO contactou as produtoras dos programas, assim como a RTP, SIC e TVI, mas não obteve resposta. Mas se a vantagem para as produtoras e estações é óbvia, ela é mais difícil de medir de forma objetiva para as autarquias.Fonte oficial da autarquia de Vila Real (que solicitou que omitíssemos o nome, mas não a origem) explica-o: "Para nós faz todo o sentido. Não é só a questão de atrair visitantes, o aumento da exposição mediática permite expor o concelho ao investimento, e isso é importante. Tivemos uma série de investimentos nos últimos anos, da Altice, da Critical Software, em hospitais, em que embora não possamos estabelecer uma relação causa-efeito, foram também possíveis pelo reforço da visibilidade. É um ‘achómetro’, dir-me-á. É, mas não é irrelevante." Aponta, ainda assim, aos mesmos dados que outras fontes autárquicas também referiram à SÁBADO para justificar os investimentos em promoção, e que as produtoras, por sua vez, usam para convencer os autarcas: "O AVE [Advertising Value Equivalency, ou seja, quanto é que esta exposição valeria em termos de custo publicitário] é muito significativo." Ou seja, a exposição positiva que se consegue por esta via sai mais barata do que um investimento, para o mesmo efeito, em publicidade ao concelho. É esse o tipo de retorno invocado no protocolo com a autarquia da Nazaré.No caso de Vila Real, a mesma fonte aponta como muito positivo o contrato de 24 de julho último com a TVI que remete para a cobertura da taça do Mundo de Carros de Turismo, que tem uma etapa na região, e que custou 60.975,61 euros. "Tem um efeito enorme. Porque a prova também passa no Eurosport e noutros canais internacionais, recebemos mensagens emocionadas de todo o mundo da diáspora de vila-realenses. E tem havido um aumento das visitas ao concelho. O AVE calculado pela Cision [empresa de medição de impacto e audiências] para a cobertura das corridas é de 8 a 10 milhões de euros, só para o mercado nacional. Já no caso do Somos Portugal [que recebem duas vezes por ano], é mais pela visibilidade nacional."Muitas vezes os contratos são, como no caso das corridas, para eventos específicos, de festivais a eventos culturais ou desportivos - são também as câmaras a patrocinar toda a volta a Portugal em bicicleta. Faro, por exemplo, pagou à TVI, em agosto, a "promoção e cobertura do evento Festival F". O caderno de encargos não foi publicado (é uma ilegalidade, mas comum à maioria dos contratos no portal dos ajustes diretos), pelo que não é possível perceber em que se traduz - mas muitos deles impõem condições para outros pontos da programação. Por exemplo, nas corridas de Vila Real, o contrato estipula a presença de convidados a serem entrevistados nos programas de Fátima Lopes e de Manuel Luís Goucha.Este tipo de fenómeno está aliás a ser transposto para programas na área do comentário político. O Prós e Contras, da RTP, tem pontualmente emissões fora de Lisboa, com apoio logístico local; e o Governo Sombra é o mais recente caso de sucesso da estação de Queluz em matéria de externalização de despesas de produção para as autarquias. Teve três contratos em 2018 (Bragança, Sertã e Óbidos) e cinco em 2019 - até agora. Além da maior procura, também o preço mudou. Os contratos de 2018 oscilaram entre os 10 mil e os 11.500 euros. O último de 2019 (da Universidade de Coimbra) foi já de 16.800, um aumento de 68% num ano.