A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) manifestam-se frente à Assembleia da República, em Lisboa, esta quarta-feira, 22 de maio. A principal reivindicação dos manifestantes é a descida da idade de aposentação dos bombeiros profissionais para os 55 anos, ficando também prevista a possibilidade de uma pré-aposentação e de passar para a reserva.





À SÁBADO Fernando Curto esclarece que, desde que foi convocada a manifestação, alguns pontos foram já alterados. No comunicado em que a iniciativa era convocada, os bombeiros lamentavam não terem tido o apoio das Câmaras Municipais nacionais na tentativa de passar os bombeiros municipais a sapadores. "Desde então foi criado um estatuto único para os bombeiros profissionais da administração pública. De fora ficaram os bombeiros do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e do Centro Nacional de Operações de Socorros (CNOS) e das Equipas de Intervenção Permanente (EIP), mas este acordo atingido deixa a porta aberta para alterações na próxima legislatura", ressalva o presidente da ANBP.Mas o que ainda não ficou resolvido foi a questão das aposentações. De acordo com Fernando Curto, o Governo apresentou uma proposta de aposentação a partir dos 60 anos. "Achamos legítimo a proposta da aposentação aos 50/55 anos, sendo contemplada a pré-aposentação e a reserva. Porque um bombeiro com 50 anos já tem alguma dificuldade relativamente à destreza física. Portanto, se tiverem de trabalhar até aos 60 anos, essa dificuldade vai aumentar significativamente", considera.No entender da ANBP , a idade proposta pelo Governo para a aposentação coloca em risco de vida tanto os bombeiros como as pessoas que estes devem salvar. "Achamos que devemos ter a pré-reforma aos 55 anos, como acontece com as forças de segurança."Fernando Curto revela que existem centenas de bombeiros com mais de 55 anos no ativo e que a situação tem de ser revertida pela segurança dos próprios profissionais como da população no geral. "Os chefes neste momento aposentam-se aos 60 anos, os que não têm progressão de carreira - que são a maioria - não se podem aposentar tão cedo", lamenta.A 15 de maio arrancou, em Portugal, o nível dois do dispositivo de prevenção e combate aos incêndios rurais, em preparação para o combate dos incêndios de verão . Fernando Curto garante que o reforço feito a partir dessa data não vai ser afetado pela manifestação de forma alguma."Nós começámos por convocar só os dirigentes e depois, como vimos muito interesse por parte de outros operacionais, alargámos o protesto a nível nacional, mas quem estará presente são bombeiros em folga ou que não estão de serviço", assegura o presidente da ANBP que diz, entre risos, que os bombeiros têm sempre um "handicap" nas manifestações."Nós temos sempre um handicap porque temos sempre muita gente de serviço e temos de ter sempre equipas prontas para socorrer quando for preciso. E nós não prescindimos de cumprir as nossas tarefas pela manifestação. Não iremos deixar sem a guarnição necessária uma cidade apenas por causa dos protestos. O socorro está sempre garantido, incluindo nas equipas de combate aos incêndios florestais que já estão no terreno."