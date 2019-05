A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) não cobrou qualquer valor pelas deslocações de meios de socorro para a recriação de uma novela da SIC. De acordo com o Jornal de Notícias, a recriação dos incêndios de outubro de 2017 com bombeiros e operacionais na produção da SP Televisão foi grátis e ainda foi a Proteção Civil a pagar o combustível dos meios usados no evento que acabou já na madrugada de quinta-feira.

Ao jornal, a Proteção Civil explicou que "não houve qualquer pagamento" por parte da produtora e que assumiu "o custo com o combustível associado à deslocalização dos meios". No local estiveram todas as corporações de bombeiros de Leiria, o INEM, militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), "canarinhos" da Força Especial de Bombeiros (FEB) e até o SIRESP.