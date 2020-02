Na quinta-feira, a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro demarcou-se da organização de um evento tauromáquico em que o cavaleiro João Moura vai participar. Assegurou, em comunicado, que devido a "várias reservas ao evento" nenhum dos textos de protocolo foi assinado. O organizador do evento garante que são "mentirosos compulsivos".

Os cartazes para o evento de beneficência "Acreditar na vida", marcado para 14 de março na Praça de Touros José Varela Crujo, em Beja, revelam que as receitas obtidas no espetáculo reverterão a favor de duas instituições – a Acreditar e o Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB). Cartazes que a associação garantiu ter pedido para serem retirados, "demarcando-se de qualquer envolvimento neste evento".

No entanto, em declarações à SÁBADO, o promotor do festival José Ferreira Paulo afirmou que a Acreditar "mente compulsivamente" e que está a desvirtuar tudo o que se passou.

As conversações começaram em abril, segundo o também co-proprietário da Praça de Touros de Beja. Com uma neta com cancro, que foi acompanhada pela Acreditar, José Ferreira Paulo soube de várias crianças cujos pais não tinham dinheiro para comprar próteses para os filhos doentes. Daí surgiu a ideia de criar um evento de beneficência.





Os contactos foram feitos com a diretora do núcleo de Coimbra da Acreditar. Em trocas de emails, enviados à SÁBADO, foi enviado pelo organizador um protocolo que definia que os lucros do evento seriam distribuídos entre as duas associações – 80% para a Acreditar e 20% para a CPCB.

"Começamos por reiterar o nosso agradecimento por se terem lembrado de apoiar a Acreditar através da realização de um espetáculo com parte das receitas a reverter para esta associação". É assim que Telma Sousa, do núcleo de Coimbra da Acreditar, começa por responder ao email enviado pelo organizador do evento.

Em resposta ao protocolo, a Acreditar pediu alterações a duas alíneas, incompatíveis, de acordo com a associação, com as suas regras. Uma referente ao valor de publicidade angariado para cada uma das associações, na qual a Acreditar pede que conste apenas a indicação da outra instituição apoiada, "uma vez que a Acreditar não procede à angariação de fundos com publicidade deste evento". A outra, no ponto 8.º, onde esclarece que a Acreditar não poderá garantir que o pagamento de três próteses seja para as "companheiras" da neta de José Ferreira Paulo – pedido feito pelo organizador, segundo explicou à SÁBADO, devido à falta de dinheiro dos pais destas crianças.

A sugestão feita pela Acreditar para esta alínea foi a seguinte: "Em 2020, os valores a entregar à Acreditar por José Manuel Ferreira Paulo irão reverter na integra para apoio a três próteses oculares a crianças que necessitem".

José Ferreira Paulo garante que estas alterações foram feitas e que o documento foi entregue na associação. "Documento que eles nunca devolveram", assegura.

No final de janeiro, o presidente da Acreditar, João de Bragança, enviou uma nota ao organizador onde afirmava ter tomado conhecimento do evento através das redes sociais. "A nossa concordância, de principio, com a iniciativa de recolha de fundos foi expressamente condicionada à negociação de um protocolo fixando os termos e as condições de utilização da imagem e nome da Acreditar", lê-se na nota a que a SÁBADO teve acesso. "A utilização do nome e imagem da Acreditar foi, portanto, feita sem autorização".





Cartaz da tourada em Beja

Por seu lado, José Ferreira Paulo garante que o protocolo ficou acordado entre as duas partes. "Até me mandaram o logótipo para ser usado sem restrições", diz.



À SÁBADO, fonte da Acreditar defende que o protocolo nunca foi assinado. "Ficámos espantados com a saída do cartaz no início de janeiro, sem autorização e sem assinatura do protocolo", afirmou, assegurando ainda que em causa não estiveram apenas as alterações ao protocolo mas também "a postura dos organizadores", que "não ia de encontro àquilo que é a filosofia da Acreditar".



A associação afirma ainda que na altura das conversações sobre o evento não sabiam que eram os cabeças de cartaz. Entre eles está João Moura, o cavaleiro tauromáquico que foi recentemente detido na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, em Monforte, na qual 18 cães subnutridos foram apreendidos. Presente no mesmo dia a tribunal, para ser interrogado, foi-lhe imposto termo de identidade e residência.

Agora, a Acreditar pede que os cartazes sejam retirados e a organização exige uma indemnização para o fazer. "Para desonrarem um contrato têm que ser penalizados. Ou pagam todas as despesas que foram gastas ou os cartazes não serão retirados", assegura José Ferreira Paulo.