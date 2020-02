Eutanásia, João Moura, higiene. Passámos uma semana a ouvir conversas

ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

São 22h de quinta-feira, dia 20, e num café de Lisboa faz-se o rescaldo da votação sobre a eutanásia, que decorrera nessa tarde no parlamento. No dia a seguir, em mais dois cafés, também só se falava disso. Nesta conversa entre dois homens, a dada altura falou-se da outra polémica do dia, os galgos subnutridos do cavaleiro João Moura. Por vezes falaram das duas coisas ao mesmo tempo.– Agora vais ver nos hospitais os velhinhos vão morrer uma data deles de eutanásia. Para libertarem as camas... As famílias todas vão dar autorização para eles morrerem.– Quantas e quantas pessoas não estão aí nos hospitais em coma há 30 anos e sabem que não há hipóteses, porque é que estão lá a sofrer?– Esses a eutanásia não cobre. Só se tivessem deixado escrito. No caso do Vítor, não escreveu nada, não pode ser desligado à máquina. Se ‘tiveres vegetal não podes pedir eutanásia coisíssima nenhuma! Isto é tão hipócrita... Tão prematuro, pá, que isto não sei... Qualquer dia os gatos e os cães têm mais direitos que tem a gente. Se bateres numa criança não há problema, se bateres num animal vais preso.