João Moura já não vai participar em tourada de Beja

SÁBADO pelo promotor do festival, José Ferreira Paulo, adiantando que se trata de uma "decisão pessoal" do cavaleiro.



evento de beneficência "Acreditar na vida", marcado para 14 de março na Praça de Touros José Varela Crujo, em Beja. A confirmação foi dada àpelo promotor do festival, José Ferreira Paulo, adiantando que se trata de uma "decisão pessoal" do cavaleiro. Relacionado Clube de canicultura sem registo de João Moura. Galgos estão a recuperar Promotor de tourada com João Moura garante ter existido acordo com a Acreditar BCP ficou com herdade de João Moura



José Ferreira Paulo afirmou que a Acreditar "mente compulsivamente" e que está a desvirtuar tudo o que se passou. Em trocas de emails com a diretora do núcleo de Coimbra da Acreditar, enviados à SÁBADO, o organizador definia que as receitas obtidas no espetáculo reverteriam a favor de duas instituições – 80% para a Acreditar e 20% para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB).

José Ferreira Paulo afirmou que a Acreditar "mente compulsivamente" e que está a desvirtuar tudo o que se passou. Em trocas de emails com a diretora do núcleo de Coimbra da Acreditar, enviados à, o organizador definia que as receitas obtidas no espetáculo reverteriam a favor de duas instituições – 80% para a Acreditar e 20% para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCB).

João Moura já não irá participar no

À SÁBADO, fonte da Acreditar defende que o protocolo nunca foi assinado. "Ficámos espantados com a saída do cartaz no início de janeiro, sem autorização e sem assinatura do protocolo", afirmou, assegurando ainda que em causa não estiveram apenas as alterações ao protocolo mas também "a postura dos organizadores", que "não ia de encontro àquilo que é a filosofia da Acreditar".



A associação afirma ainda que na altura das conversações sobre o evento não sabiam que eram os cabeças de cartaz. Entre eles estava João Moura, o cavaleiro tauromáquico que foi recentemente detido na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, em Monforte, na qual 18 cães subnutridos foram apreendidos. Presente no mesmo dia a tribunal, para ser interrogado, foi-lhe imposto termo de identidade e residência.



O cavaleiro será agora substituído pelo cavaleiro Filipe Gonçalves, na corrida a realizar-se no dia 24 de março.