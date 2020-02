O Cantinho da Milú, um abrigo para cães em Palmela que alberga nove dos 18 galgos retirados ao cavaleiro João Moura, revelou que alguns animais têm "uma forte anemia" e "febre da carraça".

As doenças foram reveladas pelos testes médicos, que revelaram que os nove cães "deram negativo a Leishmaniose e Dirofilariose". Recorde-se que o sobrinho de João Moura disse que alguns cães estavam doentes com Leishmaniose. "Vão ser iniciados os devidos tratamentos", indica a mensagem na página de Facebook do Cantinho da Milú.





"Os meninos estão a ser bem alimentados com uma ração de qualidade e suplementos/vitaminas. Já foram desparasitados e microchipados. Aguardamos que recuperem forças e saúde para serem vacinados e esterilizados. São cães muito dóceis que estão a ganhar confiança em nós. Estamos rendidos", lê-se. "Queremos agradecer do fundo do coração as mensagens de apoio e todos os donativos que têm chegado até nós. Estamos muito comovidos com a generosidade de todos os amigos dos animais."

O Cantinho da Milú frisa que apesar das mensagens que chegam de pessoas interessadas em adotar os galgos, ainda é cedo para os cães irem para uma nova casa, pois têm que recuperar. "Mas lembramos que temos no abrigo cerca de 750 cães de raça indefinida que aguardam por um lar. Eles também merecem. Cada um tem uma história única, uma personalidade própria e muito amor para dar e receber", recordam.

O cavaleiro tauromáquico João Moura foi detido na quarta-feira na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua propriedade, em Monforte, que resultou, ainda, na apreensão de 18 cães.Presente no mesmo dia a tribunal, para ser interrogado, foi-lhe imposto termo de identidade e residência, a medida de coação menos grave e que obrigatoriamente é aplicada a um arguido.

Com Lusa