O cavaleiro tauromáquico João Moura , que se dedicava à criação de galgos espanhóis, não está registado no Clube Português de Canicultura (CPC). "Perante as imagens e relatos que nos têm chegado, através da comunicação social, sobre a lamentável situação em que foram encontrados diversos cães em Monforte, informamos que o seu proprietário não consta como criador com cães registados no CPC", informou o clube em comunicado, sublinhando que "condena e repudia totalmente esta e qualquer outra forma de maus-tratos dirigidos a cães registados ou não nesta entidade".