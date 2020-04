A Associação Nacional de Toureiros, a Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos e a Associação Nacional de Grupos de Forcados escreveram uma carta à ministra da Cultura a pedir medidas de apoio ao sector tauromáquico, bem como a adaptação dos espectáculos às medidas de contenção da pandemia de Covid-19 e a redução do IVA para 6%.





Na carta enviada por um conjunto de 1.800 profissionais, estes consideram que integram "uma das áreas mais originais e autênticas da cultura portuguesa e uma das poucas áreas culturais que não têm programas de apoio". "Incorporamos quase 100% de mão de obra nacional, exportamos cultura portuguesa, contribuindo para a divulgação da nossa cultura e para o equilíbrio da balança comercial. Fomentamos o turismo e temos de um impacto económico direto e indireto de muitos milhões de euros, criando emprego e riqueza, muitas vezes em regiões deprimidas do interior", lê-se na carta a que ateve acesso. "Queremos promover a confiança, o festejo e a felicidade das pessoas porque é nestes momentos mais difíceis que a cultura é mais precisa do que nunca. Ela é 'o alimento de primeira necessidade para a saúde mental' e não nos podemos esquecer disso", defendem os profissionais da tauromaquia. "É tempo de 'pegar o touro pelos cornos', ir à luta, e muito importante, não deixar de forma nenhuma que o cancelamento de atividades culturais sejam uma tragédia para Portugal."Os toureiros, forcados e empresários frisam que sem receitas, não conseguem suportar custos de valor elevado como "a alimentação e manutenção de cavalos, a preparação técnica e artística, as equipas de tratadores, veterinários entre muitos outros"."É urgente que se tomem medidas de apoio nesta fase, que tenham em conta as particularidades deste setor que tutela, e é necessário preparar a fase de retoma dos espetáculos com medidas adaptadas, por exemplo corrigindo com urgência o IVA dos espetáculos tauromáquicos para 6%, que é agora uma medida incontornável de apoio social à cultura e aos artistas", indica a carta, voltando a reversão do aumento do IVA da tourada em dezembro, de 6% para 23%.Os profissionais pedem ainda uma reunião com Graça Fonseca, onde querem atribuir várias propostas de medidas.