Estão a circular duas petições contra o cavaleiro tauromáquico João Moura , acusado de maus-tratos a animais. No total e até às 17h45 desta sexta-feira, os dois documentos recolheram mais de 15 mil assinaturas.O toureiro foi detido na quarta-feira acusado de maus-tratos a animais. No cumprimento de mandados de busca foram apreendidos 18 cães subnutridos. Um dos animais faleceu durante a operação de resgate.A petição com mais assinaturas tem como nome "Condenação do ‘cavaleiro’ João Moura" e é dirigida à GNR, Ministério Público, a Liga Portuguesa dos Direito do Animal e a organização não governamental PeTA. Os signatários pedem às referidas entidades e organizações "a decisão do Tribunal e a, consequente, penalização pelos atos cometidos". Além disso, defendem a suspensão de "todas as atividades relacionadas à tauromaquia".A outra petição, "Quero ver o toureiro João Moura preso" , dirigida ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, defende "prisão preventiva" para o toureiro pela "tamanha maldade" cometida com os seus animais.João Moura foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, depois de ter sido interrogado um procurador do Ministério Público no Tribunal de Portalegre.