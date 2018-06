Para que possam passar para o horário de 35 horas semanais – já a partir de 1 de Julho – alguns profissionais de saúde terão que aceitar reduzir o seu salário. Segundo o Público, caso não aceitem esta redução continuarão a trabalhar mais cinco horas por semana. Em causa estão cerca de 3000 enfermeiros e profissionais das carreiras gerais com contrato individual de trabalho (CIT) no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Ministério da Saúde acredita que muitos destes funcionários irão decidir permanecer no regime das 40 horas para não levarem menos dinheiro para casa.

No grupo profissional dos enfermeiros – em que mais de 13 mil têm contratos individuais de trabalho – não chegam a 500 os que estão nesta situação. Segundo Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), estes enfermeiros ganham mais do que os 1201 euros mensais ilíquidos de vencimento-base dos colegas com contrato de trabalho em funções públicas. Se optarem pelo horário reduzido passarão a receber menos.

"É uma questão de harmonização do tempo de trabalho e do vencimento", disse ao jornal a dirigente sindical.

Relativamente à contabilização destes profissionais nas contas feitas pela tutela, a dirigente sindical considera que se está "a usar este argumento para atirar areia para os olhos das pessoas", referindo que o SEP já denunciou que há hospitais que continuam a fazer escalas de 40 horas semanais para Julho.

A possível redução salarial também afecta outros grupos profissionais. No acordo colectivo de trabalho apresentado aos sindicatos da UGT, que abrange cerca de 20 mil profissionais das carreiras gerais – entre os quais assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, como psicólogos –, ficou consagrada esta possibilidade.

Segundo o que entra em vigor no dia 1 de Julho, os trabalhadores com CIT terão os mesmos direitos que os com contrato de trabalho em funções públicas.