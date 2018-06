"Para que não seja o PS a ajudar a direita a rejeitar a proposta de António Arnaut", o BE fez baixar sem votação o projecto de Lei de Bases da Saúde, mas com avisos ao Governo.

O BE não quis correr o risco de ver chumbado o projecto de Lei de Bases da Saúde de Arnaut e Semedo e resolveu aceitar baixar a sua proposta à discussão na especialidade sem a submeter a votos. Mas ficou clara a tensão com o PS.



A memória de António Arnaut, o socialista "pai do SNS", esteve sempre presente no debate desta manhã no Parlamento. O BE trouxe ao plenário a última proposta que Arnaut deixou para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. O PS evocou o papel que o antigo presidente honorário do partido teve na construção do SNS.



Mas esta aparente sintonia entre bloquistas e socialistas nas loas ao legado de Arnaut acaba aqui.



Ficou claro que BE e PS têm visões divergentes sobre o SNS. Discordam nas PPP, no modelo de gestão dos hospitais públicos, na exclusividade dos profissionais e nas taxas moderadoras.



Essa discordância só não se saldaria num voto contra da bancada socialista precisamente por o texto trazido ao Parlamento pelo BE vir com a assinatura de António Arnaut.



Os socialistas acordaram ontem na reunião da bancada que o voto seria a abstenção.



Mas ainda mal a reunião de ontem tinha acabado e já uma fonte da direcção da bancada do PS se mostrava à SÁBADO confiante de que o projecto não seria levado à votação pelo BE.



No BE, a discussão ainda se fazia. E fez-se quase até ao último minuto, quando o líder parlamentar Pedro Filipe Soares subiu ao púlpito para encerrar o debate e entregar à mesa um pedido para a proposta baixar à comissão da especialidade sem votação.



O debate no seio do BE foi intenso. A dúvida estava entre forçar uma votação que deixaria clara a posição do PS perante a Saúde e o legado de Arnaut ou conseguir que o projecto seguisse o seu curso na especialidade.



Ganhou a segunda hipótese, que abre agora a porta a que haja uma nova Lei de Bases da Saúde.



O timing do grupo de trabalho constituído a pedido de António Costa, que só chegará a uma proposta final em Setembro, fazia o BE temer que fosse impossível mudar a lei antes do fim da legislatura. Mas a deputada do PS Maria Antónia Almeida Santos veio garantir no debate que esse será "um valioso legado desta legislatura".



Para já, ficou clara a tensão entre PS e BE. Pedro Filipe Soares diz mesmo não ter certeza de que os socialistas não "viram as costas a Arnaut para dar a mão a Rui Rio", numa alusão às declarações de disponibilidade do líder do PSD para entrar na discussão da lei.



Pedro Filipe Soares assumiu, aliás, ter mais dúvidas do que certezas sobre a posição do PS e do Governo nesta matéria. E sublinhou o facto de a bancada do Governo ter ficado vazia durante todo o debate.



O líder parlamentar bloquista garantiu, porém, que a decisão de não levar a proposta a votos é uma forma de mostrar abertura ao debate por parte do BE.



Agora, entendem os bloquistas, caberá ao PS dar passos na especialidade para mostrar que honram o legado de Arnaut. "Sabemos que Arnaut e Semedo estão certos (...) Esperamos que haja uma maioria nesta casa que não lhes vire as costas".