Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), anunciou que o partido vai entregar no parlamento, durante a próxima semana, uma iniciativa legislativa para estender a redução de 40 para 35 horas de trabalho semanais ao privado.O anúncio foi feito na intervenção de encerramento do X Encontro do Trabalho do BE, que decorreu este sábado em Lisboa. Durante a sua intervenção, Catarina Martins revelou também esperar a aprovação de uma nova lei para o trabalho de turnos, que se encontra em discussão na especialidade."Nada justificaria que ficasse por aprovar nesta legislatura", referiu a coordenadora bloquista.A discussão da iniciativa legislativa para igualar ao privado as 35 horas semanais praticadas na administração pública decorrerá em 18 de Maio, especificou Catarina Martins.A redução do horário laboral para as 35 horas nos trabalhadores estatais foi uma das bandeiras da solução governativa que resultou das eleições de 2015, com o PS a formar Governo, apoiado no Parlamento pelo BE e pelo PCP.