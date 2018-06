Enquanto a Europa e os Estados Unidos endurecem a politica de imigração, Portugal quer abrir a porta a cidadãos estrangeiros e atrair imigrantes para as áreas qualificadas – com o objectivo de inverter a tendência de perda de população activa e quebra de natalidade. Segundo o Expresso, o Governo vai regularizar a situação de todos os imigrantes já inseridos no mercado de trabalho há pelo menos um ano, mesmo que tenham entrado ilegalmente no país.

"Se precisamos de imigrantes, não vamos impor limites", disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ao jornal. O governante defende que a solução para o problema demográfico passa pelos imigrantes – sendo precisos 75 mil estrangeiros por ano em Portugal para a população activa portuguesa não sofrer quebras significativas.

É suficiente que entrem no país 50 mil estrangeiros para que a população portuguesa estabilize nos 10,4 milhões de habitantes.

O Governo pretende apostar em novos "circuitos de captação" de imigrantes para áreas como agricultura, startups e educação. "Temos de ter circuitos de imigração legal, que tenham em conta as necessidades da indústria, do turismo, da agricultura. O que existe tem de ser claramente melhorado e programado com as empresas, com objectivos claros", disse Eduardo Cabrita.

O Governo vai ainda assinar um decreto – em preparação –, a par desta nova politica, para regularizar a situação de cerca dos 30 mil imigrantes que estão ilegais. Em causa está a cedência de uma autorização de residência a todos aqueles que estejam já inseridos no mercado de trabalho há mais de um ano – mesmo não cumprido os requisitos legais devido à entrada no país sem visto.

Dados da associação Solidariedade Imigrante (Solim), avançados pelo jornal, revelam que há pelo menos 30 mil pessoas nesta situação. "São principalmente trabalhadores da agricultura, muitos nepaleses, indonésios, chineses e também brasileiros", afirmou o presidente da associação, Timóteo Semedo.

Na próxima quarta-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai divulgar os dados do último relatório de imigração. Os números provisórios apontam para a existência de um saldo migratório positivo em 2017, pela primeira vez desde 2000.