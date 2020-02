A Procuradoria-Geral da República (PGR) garante que os magistrados do Ministério Público podem fazer "uma referência sumária ao dever de obediência hierárquica" no processo em que trabalham. A posição surge depois do polémico parecer acerca da autonomia e dos poderes hierárquicos dos magistrados emitido pela PGR.

"O magistrado do Ministério Público pode, no âmbito desse concreto processo, justificar a posição que assume, eventualmente diversa ou contraditória com as que antes assumiu, com uma referência sumária ao dever de obediência hierárquica. Ou seja, pode referir que está a cumprir uma ordem, mencionando mesmo, se tal se justificar, a existência de um suporte escrito extraprocessual de tais comandos hierárquicos", lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira pela PGR, que dá abertura a que o magistrado refira que cumpre uma ordem e o registe no processo em questão.

Pode ser um sinal de abertura após um parecer polémico emitido pelo Conselho Consultivo da PGR, feito diretiva por Lucília Gago, em que se sublinha o direito de criar "diretivas, ordens e instruções" aos superiores hierárquicos acerca de diligências processuais. A autonomia dos magistrados é circunscrita ao direito de desobedecer a ordens ilegais ou caso a sua consciência jurídica seja alvo de "grave violação".

No mesmo comunicado, a PGR garante que "o parecer não atribui ao Procurador-Geral da República poderes acrescidos de intervenção direta em processos, mantendo os poderes hierárquicos que sempre lhe foram conferidos intocáveis".

Quanto à emissão das ordens, diretivas ou instruções, "ainda que dirigidas a um determinado processo concreto, esgotam-se no interior da relação de subordinação" e por isso, não devem constar no processo. Esse expediente está sujeito a fiscalização "no âmbito de inspeções, aos magistrados ou aos serviços". Contudo, há abertura às referências sumárias.

No parecer do Conselho Consultivo, já era indicado que não havia "prejuízo de o magistrado do Ministério Público poder justificar a sua posição processual, eventualmente diversa ou contraditória com as que antes assumiu, com uma referência sumária ao dever de obediência hierárquica e, bem assim, quando se justifique, da existência de um suporte escrito extraprocessual de tais comandos hierárquicos".